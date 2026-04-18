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VIDEOS. Tras concierto de Cris MJ: así quedó la cancha del Estadio Nacional de cara al Clásico Universitario

El Instituto Nacional de Deportes entregó detalles y compartió imágenes del estado del recinto de Ñuñoa con miras al duelo entre la U de Chile y Universidad Católica.

Bastián Lizama

Tras concierto de Cris MJ: así quedó la cancha del Estadio Nacional de cara al Clásico Universitario

El Estadio Nacional será escenario de una nueva edición del Clásico Universitario, cuando Universidad de Chile y Universidad Católica se enfrenten el próximo sábado 25 de abril por la undécima fecha de la Liga de Primera 2026.

Sin embargo, a una semana del partido, un factor mantiene en alerta a azules y cruzados: el estado de la cancha del recinto de Ñuñoa tras el concierto realizado por Cris MJ, que montó un escenario hasta la mitad del campo y congregó a más de 50 mil asistentes.

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Tras el desmontaje de la cobertura y las estructuras del concierto, el Instituto Nacional de Deportes (IND) informó que el campo de juego no sufrió daños estructurales, hundimientos ni secuelas que afecten el juego y la seguridad de los futbolistas.

Aunque en las imágenes se aprecian decoloraciones propias de las estructuras montadas y césped aplastado, el organismo detalló que los trabajos de reparación que se llevarán a cabo deberían disminuir considerablemente esos años para el duelo de la U ante la UC.

“En el Instituto Nacional de Deportes realizamos un trabajo permanente y planificado, para el cuidado de nuestro principal recinto deportivo. A través de mantenciones periódicas y acciones concretas de mitigación, estamos resguardando el estado del césped del Estadio Nacional, lo que hoy nos permite ver resultados positivos y medibles”, explicó Lorena Castillo, directora del IND.

“Con estos trabajos y nuestros protocolos, podemos asegurar que el Estadio Nacional estará en buenas condiciones para recibir el próximo partido Clásico Universitario, cumpliendo con los estándares que exige el fútbol profesional y entregando un espacio de primer nivel para los deportistas y la ciudadanía”, agregó Castillo.

Así luce la cancha del Estadio Nacional tras el concierto de Cris MJ

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