FMI pone bajo la lupa reforma del Gobierno y advierte por rebaja de impuestos a empresas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) encendió las alertas sobre la reforma económica impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, poniendo especial atención en la propuesta de rebajar impuestos a las empresas.

Según información consignada por La Tercera, el organismo confirmó que se encuentra analizando en detalle el proyecto, en medio de su tramitación inicial y del debate que ya genera en el mundo político y económico.

La iniciativa del Ejecutivo contempla reducir el impuesto corporativo del 27% al 23%, como parte de un paquete más amplio de medidas orientadas a reactivar la inversión y el crecimiento.

Sin embargo, desde el FMI advierten que este tipo de cambios debe evaluarse con cautela, considerando su impacto en las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal del país.

Advertencia clave: rebajas deben tener compensación

Desde el organismo internacional recalcaron que cualquier disminución de impuestos debe ir acompañada de medidas que equilibren las cuentas fiscales.

En ese contexto, la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Dora Iakova, sostuvo que “las rebajas fiscales permanentes, especialmente las rebajas fiscales permanentes sustanciales, deben compensarse con medidas permanentes de aumento de los ingresos o con las correspondientes medidas de gasto”.

Además, la autoridad precisó que el análisis aún está en curso, indicando que “todavía estamos analizando los detalles del proyecto de ley”, consignó La Tercera.

El pronunciamiento del FMI se da en un escenario donde el Gobierno busca impulsar el crecimiento económico tras años de bajo dinamismo. Mientras el gobierno defiende que la rebaja tributaria incentivará la inversión y la generación de empleo, distintos expertos advierten que, sin mecanismos de compensación claros, podría aumentar el déficit fiscal o la deuda pública.

De acuerdo con el medio mencionado anteriormente, este tipo de advertencias forma parte de la revisión técnica habitual que realiza el organismo, pero también marca un punto de tensión en la discusión legislativa que se avecina.