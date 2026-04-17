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PREVIA. Universidad de Chile visita a Everton por la décima fecha de la Liga de Primera

Los azules visitan a los ruleteros en el Sausalito de Viña del Mar. Transmite ADN Deportes.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Everton y Universidad de Chile se enfrentan este sábado en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, en uno de los encuentros más atractivos de la décima fecha de la Liga de Primera 2026.

El equipo de Fernando Gago llega al partido en la Quinta Región tras sufrir una amarga derrota frente a Ñublense en la jornada anterior, resultado que lo dejó en el séptimo lugar de la tabla con 13 puntos.

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Everton, en tanto, viene de caer frente a Deportes La Serena. El equipo de Walter Ribonetto marcha en la undécima posición con 11 unidades y arrastra una racha de tres partidos sin conocer de triunfos.

Por lo mismo, el duelo aparece como clave para ambos equipos. Mientras los azules buscan sumar confianza de cara al Clásico Universitario del próximo fin de semana ante la UC, los ruleteros necesitan una victoria que les permita salir de la parte baja de la tabla.

¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs. Universidad de Chile?

El duelo entre Everton y Universidad de Chile está programado para este sábado 18 de abril a las 17:30 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Everton vs. Universidad de Chile?

El partido entre Everton y Universidad de Chile lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports, mientras que en streaming estará disponible en la plataforma de pago HBO Max.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 18 de abril

17:30 hrs | Everton vs. Universidad de Chile | Sausalito

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