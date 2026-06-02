Tribunal de Disciplina castiga a jugadores de la UC y Colo Colo por la gresca del clásico: sanciones oficiales

Este martes, como cada semana, el Tribunal de Disciplina sesionó y uno de los grandes puntos a revisar era la situación de los jugadores involucrados en la pelea final en el clásico entre la Universidad Católica y Colo Colo.

Los llamados a presentarse presencialmente en la ANFP fueron Javier Méndez y Joaquín Sosa por parte de albos, mientras que Vicente Bernedo y Daniel González fueron citados en la UC.

Finalmente, y según información de ADN Deportes, el Tribunal decidió castigar a ambos futbolista del “Cacique” con dos fechas de sanción, por lo que se perderán el último partido de la primera rueda ante Cobresal y el primero de la segunda ante Deportes Limache.

En el caso de los cruzados, Vicente Bernedo se llevó el peor castigo y recibió tres duelos de suspensión por su actos en el Claro Arena, donde se le vio como el más ofuscado.

Por su parte, Daniel González solo recibió un partido de castigo, por lo que se perderá el compromiso de la fecha 15 de la Liga de Primera ante la Universidad de Concepción.