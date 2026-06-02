Urgencias respiratorias tocan su techo anual: Minsal advierte que 1,7 millones de adultos mayores aún no se vacunan / Getty Images

Las consultas de urgencia por causas respiratorias alcanzaron su nivel más alto en lo que va del año. Así lo reveló el Informe de la Semana Epidemiológica N°20 publicado por el Ministerio de Salud (Minsal), el cual mostró que el 31,9% de las atenciones de urgencia correspondieron a este tipo de patologías, marcando la proporción más alta registrada durante la actual Campaña de Invierno.

Este complejo escenario epidemiológico coincide con una preocupante cifra de inmunización: cerca de 1,7 millones de personas mayores de 60 años aún no se han vacunado contra la influenza, a pesar de pertenecer a uno de los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.

Ante esto, la Sociedad Chilena de Medicina Familiar (Sochimef) llamó a reforzar la vacunación y las medidas de autocuidado debido al aumento sostenido de la circulación de virus, algo esperable para la época otoñal pero que enciende las alarmas en el sistema de salud.

¿Por qué aún es tiempo de vacunarse?

La doctora Mariela Quiroz, directora de Sochimef, explicó que actualmente prevalece el rinovirus, pero ya se observan casos positivos de influenza A y B. La especialista advirtió que la baja cobertura en adultos mayores es un foco de preocupación:

“En personas jóvenes y sanas la influenza suele ser una enfermedad de buen pronóstico, pero en mayores de 60 años, niños pequeños y enfermos crónicos puede evolucionar rápidamente hacia cuadros graves, como bronquitis o neumonía, requiriendo hospitalización”.

Pese al avance del año, la doctora Quiroz enfatizó que todavía es un excelente momento para acudir a los vacunatorios:

Efectividad alta: Como la circulación de influenza aún es baja, la vacuna sigue siendo muy efectiva si se administra hoy.

Como la circulación de influenza aún es baja, la vacuna sigue siendo muy efectiva si se administra hoy. Protección múltiple: Quienes ya tuvieron influenza este año o el anterior igual deben vacunarse, ya que existen distintos tipos de virus influenza circulando que pueden volver a infectar.

Guía de prevención y autocuidado

Para frenar la cadena de contagios durante las semanas de mayor circulación viral, los especialistas recomiendan mantener las siguientes conductas en el día a día:

Ventilación: Ventilar diariamente los espacios cerrados.

Ventilar diariamente los espacios cerrados. Higiene: Lavado frecuente de manos y evitar compartir utensilios personales (vasos, botellas).

Lavado frecuente de manos y evitar compartir utensilios personales (vasos, botellas). Uso de mascarilla: Utilizarla obligatoriamente ante la presencia de síntomas respiratorios.

Utilizarla obligatoriamente ante la presencia de síntomas respiratorios. Aislamiento preventivo: Evitar enviar a niños enfermos a clases y restringir visitas a recién nacidos o personas inmunosuprimidas.

Evitar enviar a niños enfermos a clases y restringir visitas a recién nacidos o personas inmunosuprimidas. Distanciamiento: Evitar la exposición innecesaria a aglomeraciones.

Signos de alerta: ¿Cuándo acudir a urgencias?

Si bien muchos cuadros virales pueden manejarse en el hogar con reposo, hidratación y tratamiento sintomático, la Sochimef insta a acudir inmediatamente a un centro médico si se presentan los siguientes síntomas de alarma:

En niños y adultos mayores En términos generales Dificultad respiratoria o ruidos al respirar. Coloración azulada o morada en labios y rostro. Hundimiento de costillas o cuello al respirar. Somnolencia o desorientación extrema. Fiebre alta persistente por más de tres días. Deterioro rápido del estado general.

Desde la sociedad médica reiteran que la combinación entre la vacunación oportuna, el autocuidado y la consulta precoz ante emergencias es la principal herramienta para evitar colapsos hospitalarios y salvar vidas este invierno.