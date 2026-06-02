“Es una amiga de larga data del pueblo chino”: Bachelet aterriza en Beijing para reforzar respaldo chino para su candidatura a la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet llegó este martes a China en medio de su despliegue internacional para sumar respaldos a su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Durante su visita a Beijing, la exmandataria prepara una reunión con el canciller chino, Wang Yi, prevista para este miércoles.

La cita forma parte de la estrategia de Bachelet para acercarse a los líderes de los cinco países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, quienes cuentan con poder de veto en la definición del próximo secretario general del organismo.

El acercamiento con China se da en un contexto favorable para la ex alta comisionada de Derechos Humanos.

“Es un amiga de larga data del pueblo chino”

En octubre de 2025, Wang Yi destacó el papel de Bachelet en el fortalecimiento de la relación entre ambos países y valoró su trayectoria internacional. Según consignó China Daily, el canciller la definió como una “figura política de renombre mundial” y una “amiga de larga data del pueblo chino”.

Además de la reunión con el jefe de la diplomacia china, la exmandataria busca concretar en el futuro un encuentro con el presidente Xi Jinping. Su gira internacional ya incluyó una escala en París, donde fue recibida por el mandatario francés Emmanuel Macron.

En paralelo, Bachelet también apuesta por sostener reuniones con los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, en el marco de su ofensiva diplomática para consolidar apoyos de cara a la carrera por liderar Naciones Unidas.