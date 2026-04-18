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Fiscal nacional Ángel Valencia reconoció millonaria deuda universitaria: fue pagada antes de su divulgación

El abogado canceló lo adeudado el pasado 10 de abril, pocos días antes de que se diera a conocer públicamente.

Nicolás Lara Córdova

Fiscal nacional Ángel Valencia reconoció millonaria deuda universitaria: fue pagada antes de su divulgación

Fiscal nacional Ángel Valencia reconoció millonaria deuda universitaria: fue pagada antes de su divulgación / VICTOR HUENANTE

Esta semana, el fiscal nacional, Ángel Valencia, dio a conocer que mantenía una millonaria deuda universitaria durante un largo periodo.

El monto alcanzaba las 218 UTM, equivalentes a cerca de $15 millones. Sin embargo, el abogado aseguró que la deuda real era de 75,51 UTM, es decir, unos $5,2 millones.

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Asimismo, indicó que el monto ya fue pagado en su totalidad días antes de que su nombre apareciera publicado como deudor universitario.

Valencia explicó a Radio Bío Bío que dicho saldo correspondía a su último año de carrera, cursado hace más de tres décadas.

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Tras el inicio del plan de cobranzas del Crédito con Aval del Estado (CAE) por parte de la Tesorería General de la República, un grupo de parlamentarios de oposición presentó un proyecto que busca poner límites a los mecanismos de abrir la puerta a fórmulas de pago más justas.

La iniciativa surge luego de que la TGR activara, desde el 6 de abril de 2026,un proceso masivo de cobro sobre una cartera morosa que supera las 550 mil personas,por una deuda acumulada de $4 billones.

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