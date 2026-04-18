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Violento asalto a persona mayor: mujer fue abordada por hombre que la arrastró varios metros para quitarle su pensión

La víctima fue por un sujeto encapuchado que la arrastró por varios metros para quitarle su cartera con dinero en efectivo.

Verónica Villalobos

Violento asalto a persona mayor: mujer fue abordada por hombre que la arrastró varios metros para quitarle su pensión

Violento asalto a persona mayor: mujer fue abordada por hombre que la arrastró varios metros para quitarle su pensión / Agencia Uno

Un violento asalto afectó a una mujer de 78 años en la comuna de Coronel, luego de que un delincuente le robara $900 mil correspondientes a su pensión, recientemente retirada.

El hecho ocurrió en el sector Camilo Olavarría, donde la víctima fue sorprendida por la espalda por un sujeto con el rostro cubierto, quien inició un forcejeo para arrebatarle su cartera.

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Durante el ataque, la mujer intentó resistirse, pero fue arrastrada por varios metros en la vía pública debido a la violencia del asaltante, quien finalmente logró huir con el dinero.

Tras lo ocurrido, Carabineros realizó las primeras diligencias, mientras que la investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI.

Las autoridades trabajan en la revisión de cámaras de seguridad y en el levantamiento de testimonios para dar con el responsable, quien hasta ahora se mantiene prófugo.

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