Fuerte olor alertó a los vecinos: carabineros incauta varios tambores con marihuana de alta calidad en casa de Pudahuel

Un operativo policial en la comuna de Pudahuel permitió la incautación de una importante cantidad de marihuana que se encontraba almacenada en bidones plásticos al interior de un domicilio particular.

El procedimiento se originó cerca de las 10:40 horas, luego de que Carabineros de la Subcomisaría Teniente Hernán Merino Correa recibieran un llamado anónimo alertando sobre una posible situación vinculada a drogas en una vivienda.

Al llegar al inmueble, ubicado en el pasaje Dos Coronas, los funcionarios se entrevistaron con la propietaria, una mujer adulta sin antecedentes policiales. Durante la inspección, el personal detectó un fuerte olor a marihuana proveniente desde uno de los dormitorios.

Droga almacenada en bidones

Ante esta situación, Carabineros ingresó al domicilio, donde encontró cinco bidones plásticos y una sábana que contenían marihuana a granel.

Producto del hallazgo, fue detenido un hombre adulto, de iniciales J.M.C.M., quien fue identificado como responsable de la droga. El individuo, familiar de la dueña de casa, mantiene antecedentes policiales, aunque sin causas vigentes.

El procedimiento fue informado al Ministerio Público, que instruirá las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación del caso.