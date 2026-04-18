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VIDEOS. Primera B: Cobreloa no aprovecha el empate de Deportes Recoleta y Santiago Wanderers anula “el resultado más peligroso” del fútbol

Los de Calama cayeron ante San Marcos de Arica, estrechando aún más la cima del ascenso, pelotón de clubes al que también se sumaron los caturros tras vencer a Magallanes.

Carlos Madariaga

Primera B: Cobreloa no aprovecha el empate de Deportes Recoleta y Santiago Wanderers anula “el resultado más peligroso” del fútbol

Primera B: Cobreloa no aprovecha el empate de Deportes Recoleta y Santiago Wanderers anula “el resultado más peligroso” del fútbol / Agencia Uno

El sufrido empate de Deportes Recoleta ante Curicó Unido este sábado le abrió a Cobreloa la chance de ser líder exclusivo de la Primera B.

Sin embargo, los loínos dilapidaron su chance ante un San Marcos de Arica que se hizo fuerte en el Carlos Dittborn.

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Camilo Melivilú fue la gran figura en los “Bravos del Norte”, que se despachó un doblete que hizo insuficiente el empate parcial de Facundo Velazco.

Con el 2-1, Cobreloa se quedó a un punto de Deportes Recoleta y San Marcos de Arica se acercó a solo dos unidades.

Entre medio de ambos elencos, tercero en la tabla con 15 unidades, está Santiago Wanderers, que salió airoso de una compleja visita a Magallanes.

Marcos Camarda, con un doblete, parecía darle una tranquila tarde a los caturros, considerando que Claudio Meneses fue expulsado a los 36 minutos.

Sin embargo, en dos minutos, Matías Velásquez y Milton Alegre remontaron el 0-2, refrendando la “peligrosidad” de dicho resultado en el fútbol, cuestión que fue aniquilada por Joaquín Silva en el segundo minuto de descuento para el 3-2 de Santiago Wanderers.

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