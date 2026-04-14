VIDEOS. Palestino sufre en su estreno copero en La Cisterna: dos ex Colo Colo y la U lo condenan en la Sudamericana
El cuadro árabe, que disputó su primer partido oficial de torneos Conmebol en su estadio, sucumbió ante Montevideo City Torque por la segunda fecha del Grupo F.
En su estreno oficial en torneos Conmebol en el Estadio Municipal de La Cisterna, Palestino no pudo celebrar ante su gente y cayó por 1-0 ante Montevideo City Torque, en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
El cuadro árabe, que venía de rescatar un punto ante Deportivo Riestra en Argentina, vivió su primer partido copero en su recinto desde su inauguración en septiembre de 1988. Sin embargo, el resultado no acompañó.
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La apertura del marcador llegó rápidamente por medio de un viejo conocido del fútbol chileno: Salomón Rodríguez (10′). El delantero, que no logró consolidarse en Colo Colo, aprovechó un buen centro de Gonzalo Montes (ex Universidad de Chile) para cabecear y anotar el 1-0.
Más tarde, en el complemento, el cuadro uruguayo encontró la segunda cifra gracias a un autogol de Sebastián Gallegos (63′). Tras una mala salida de los árabes, Ramiro Lecchini probó desde fuera del área y el balón se desvió en Gallegos, descolocando a por completo a Sebastián “Zanahoria” Pérez.
La situación se complicó aún más para el local cuando, en el 65′, Julián Fernández se fue expulsado por una fuerte infracción que fue revisada por el VAR, dejando al elenco nacional con diez jugadores y condicionando el resto del compromiso.
Con esta derrota, Palestino quedó en el último lugar del Grupo F con un punto. Más arriba aparecen Deportivo Riestra, también con una unidad pero mejor diferencia de goles, y Gremio con 3 puntos. En lo más alto aparece Montevideo City Torque, que lidera con 6 unidades.
El próximo desafío del elenco de colonia en la Copa Sudamericana será contra Gremio, en un duelo programado para el miércoles 29 de abril a las 20:30 horas en La Cisterna, por la tercera fecha del Grupo F.
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