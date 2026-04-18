Bengalas, petardos y “tortas” artesanales: los detalles del arsenal pirotécnico hallado en el Estadio Monumental

En la antesala del duelo entre Colo Colo y Palestino por la décima fecha de la Liga de Primera 2026, jornada que coincidirá con el aniversario 101 del “Cacique”, Carabineros incautó una gran cantidad de fuegos artificiales que se encontraban al interior de los baños del Estadio Monumental.

El propio club alertó a Carabineros sobre la presencia de un grupo de sujetos desconocidos en el recinto, por lo que personal policial llegó hasta Macul, donde encontraron un total de 694 elementos pirotécnicos ocultos en los baños.

Tras el hallazgo, Carabineros entregó detalles de las especies que fueron incautadas, entre las que se encuentran:

71 fuegos de artificio de color café de 30 cm de largo.

de color café de 30 cm de largo. 50 bengalas marca pow color negro.

marca pow color negro. 4 bengalas color rojo sin marcas.

color rojo sin marcas. 1 bengala color naranjo sin marca.

color naranjo sin marca. 50 fuegos de artificio color rosado.

color rosado. 480 petardos punta verde sin marca.

punta verde sin marca. 24 bengalas marca Sao Joao.

marca Sao Joao. 2 tortas pirotécnicas de fabricación artesanal.

de fabricación artesanal. 12 bengalas de luz marca cien fuegos.

En el operativo no se registraron lesionados ni daños a la infraestructura del recinto deportivo y se realizó la respectiva denuncia al Ministerio Público. Asimismo, se instruyó al GOPE retirar el arsenal pirotécnico para su destrucción.

La respuesta de Colo Colo

Por su parte, el club emitió un comunicado para entregar su versión de los hechos y señaló: “En relación con el procedimiento policial realizado hoy en el Estadio Monumental, informamos que este respondió a la denuncia realizada por el club ante las autoridades correspondientes, luego del hallazgo de elementos prohibidos dentro del recinto deportivo”.

“La acción se enmarca en la política preventiva de la institución, que busca la realización del espectáculo en el marco de un ambiente seguro y amigable para toda la familia colocolina. Un desafío prioritario y sobre el cual seguiremos trabajando responsablemente", añadieron.

Por último, precisaron que “nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía para aportar toda la información y elementos que estén disponibles gracias a los protocolos de seguridad preventivos establecidos por el club para la realización de un evento deportivo".

Cabe recordar que el partido entre Colo Colo y Palestino está fijado para este domingo 19 de abril a las 18:30 horas en el Estadio Monumental, con un aforo autorizado de 42 mil personas.