El amargo debut de Marie-Louise Eta, la primera mujer en dirigir a un equipo de la Bundesliga / Mathias Renner

Este sábado 18 de abril de 2026 quedará en la historia del fútbol internacional considerando lo ocurrido en Alemania.

Esto luego que Marie-Louise Eta se estrenara oficialmente como entrenadora del Unión Berlin.

Tras recibir el respaldo de los 22 mil fanáticos que llegaron al An der Alten Forsterei de Berlín para seguir el juego contra Wolfburgo, la entrenadora se transformó en la primera mujer en dirigir un club de la Bundesliga y de cualquier elenco de las cinco grandes ligas de Europa.

Lamentablemente, el debut no pudo ser perfecto, pues ya al comienzo del segundo lapso su equipo caía 2-0 con los tantos de Patrick Wimmer y Dzenan Pejcinovic.

Oliver Burke, a los 85 minutos, festejó el primer gol del Unión Berlín bajo el mando de Marie-Louise Eta, pero no bastó para evitar el 2-1 que los deja en el undécimo puesto de la tabla, con 32 puntos, seis unidades sobre la zona de la promoción y a cuatro fechas del final de la temporada.