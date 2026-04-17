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Sorpresa rumbo al Mundial 2026: destituyen a entrenador europeo a dos meses del torneo

El estratega francés fue cesado de la selección con la que participó en la Copa del Mundo 2022.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / JUAN MABROMATA

A dos meses del inicio del Mundial 2026, un nuevo entrenador fue destituido de su cargo, lo que aumenta la incertidumbre de cara a la competencia.

Se trata de Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudita, quien, según información de RMC Sport, fue cesado de su cargo con efecto inmediato y no estará en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Desde Europa señalan que la Federación Saudí tomó la decisión tras los malos resultados en la fecha FIFA de marzo, donde el equipo cosechó dos derrotas, ante Serbia y Egipto.

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El francés fue el encargado de dirigir al combinado saudí en su última participación en 2022, donde consiguió el histórico triunfo ante Argentina en la primera fecha, aunque no logró superar la fase de grupos.

Con este golpe a pocas semanas de la cita planetaria, Renard no podrá cumplir su objetivo de dirigir en tres Mundiales consecutivos, tras haber estado en 2018 con Marruecos y luego con Arabia Saudita.

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