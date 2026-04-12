Club alemán rompe barreras y anuncia a la primera entrenadora en la historia de la Bundesliga

Un hecho histórico es el que se vivirá en la Bundesliga: el Unión Berlín, club de la primera división alemana, se convertirá en el primero en tener a una mujer a cargo del equipo profesional.

Se trata de Marie-Louise Eta, de 34 años, quien fue designada como directora técnica del club berlinés tras el despido de Steffen Baumgart, luego de caer por 3-1 ante Heidenheim en la última fecha del torneo.

La estratega germana se hará cargo del primer equipo hasta el final de la temporada, con la clara misión de mantener al club fuera de la zona de descenso, algo que no será sencillo.

Actualmente, Unión Berlín ocupa la undécima posición en la Bundesliga con 32 puntos, a siete del St. Pauli, equipo que está en zona de repechaje por la permanencia.

La historia de Marie-Louise Eta

La entrenadora sensación en Alemania inició su carrera en el deporte como futbolista profesional, pasando por clubes como Hamburgo y Werder Bremen. Sin embargo, a los 27 años debió retirarse producto de las lesiones.

Desde entonces, comenzó su camino en los banquillos, primero como ojeadora y posteriormente como entrenadora. Llegó a Unión Berlín en 2023 como asistente de Marco Grote, para luego dirigir al equipo femenino y a la Sub 19 masculina.

Hasta antes de ser requerida por el club para asumir el plantel profesional este domingo, Marie-Louise Eta se encontraba trabajando en las divisiones inferiores, con la idea de tomar el equipo femenino en su ascenso a la Bundesliga. Sin embargo, las vueltas del destino la llevarán a hacer historia como la primera mujer en dirigir un partido en la liga alemana masculina.