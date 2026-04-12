;

Club alemán rompe barreras y anuncia a la primera entrenadora en la historia de la Bundesliga

Marie-Louise Eta se hará cargo del plantel profesional del club hasta el final de la temporada, marcando un hito en Alemania.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Inaki Esnaola

Un hecho histórico es el que se vivirá en la Bundesliga: el Unión Berlín, club de la primera división alemana, se convertirá en el primero en tener a una mujer a cargo del equipo profesional.

Se trata de Marie-Louise Eta, de 34 años, quien fue designada como directora técnica del club berlinés tras el despido de Steffen Baumgart, luego de caer por 3-1 ante Heidenheim en la última fecha del torneo.

La estratega germana se hará cargo del primer equipo hasta el final de la temporada, con la clara misión de mantener al club fuera de la zona de descenso, algo que no será sencillo.

Revisa también:

ADN

Actualmente, Unión Berlín ocupa la undécima posición en la Bundesliga con 32 puntos, a siete del St. Pauli, equipo que está en zona de repechaje por la permanencia.

La historia de Marie-Louise Eta

La entrenadora sensación en Alemania inició su carrera en el deporte como futbolista profesional, pasando por clubes como Hamburgo y Werder Bremen. Sin embargo, a los 27 años debió retirarse producto de las lesiones.

Desde entonces, comenzó su camino en los banquillos, primero como ojeadora y posteriormente como entrenadora. Llegó a Unión Berlín en 2023 como asistente de Marco Grote, para luego dirigir al equipo femenino y a la Sub 19 masculina.

Hasta antes de ser requerida por el club para asumir el plantel profesional este domingo, Marie-Louise Eta se encontraba trabajando en las divisiones inferiores, con la idea de tomar el equipo femenino en su ascenso a la Bundesliga. Sin embargo, las vueltas del destino la llevarán a hacer historia como la primera mujer en dirigir un partido en la liga alemana masculina.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad