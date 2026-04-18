La pesadilla de un exseleccionado chileno: “Mi quinta operación a los 27 años, aquí vamos de nuevo”

El recorrido de Ángelo Quiñones en el fútbol chileno ha estado marcado por reiteradas lesiones. El volante de 27 años debutó en Santiago Wanderers en 2016 y fue parte de distintas categorías de La Roja, pero su carrera se ha visto interrumpida por diversos problemas físicos. Ahora, nuevamente debió pasar por el quirófano.

A través de sus redes sociales, el ex Deportes La Serena y Unión San Felipe compartió una imagen luego de someterse a una nueva operación, que lo volverá a alejar de las canchas por un tiempo, junto a un sentido mensaje.

“Y aquí vamos de nuevo, mi quinta operación a los 27 años, pero seguiremos disfrutando y sufriendo este hermoso deporte llamado fútbol hasta que mi cuerpo lo permita”, escribió.

La accidentada carrera de Ángelo Quiñones

El delantero llegó a las divisiones inferiores de Santiago Wanderers en 2013 e hizo su debut durante la Copa Chile 2016 ante Deportes La Serena. Sin embargo, a comienzos del Clausura 2017 sufrió su primera gran lesión: una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco, lo que lo dejó fuera de toda la temporada.

También se perdió el Torneo de Transición, aunque de todas formas integró el plantel que conquistó la Copa Chile 2017. A fines de ese año, el equipo terminó descendiendo a la segunda categoría del fútbol chileno.

Quiñones regresó a las canchas en marzo de 2018, tras más de un año sin jugar. En 2019 fue cedido a Unión La Calera, donde apenas disputó dos partidos. Al año siguiente volvió a Wanderers, pero una nueva rotura de ligamento cruzado en la pretemporada lo mantuvo fuera gran parte del torneo, siendo finalmente descartado.

Como agente libre fichó en Deportes La Serena para la temporada 2021, donde alternó minutos como suplente, situación que se repitió en 2022. A fines de ese año quedó nuevamente sin club y pasó todo el 2023 sin actividad. En marzo de 2024 fue anunciado como refuerzo de Unión San Felipe en la Primera B, su último club.

En la selección chilena, Ángelo Quiñones fue parte de la prenómina que disputaría el Mundial Sub 17 de 2015, pero quedaría fuera por lesión. Desde 2016 también fue parte de La Roja Sub 20, aunque no llegó a disputar torneos oficiales.