Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5433 del martes 2 de junio
Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $3.150 millones de pesos a repartir.
Este martes 2 de junio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.
En esta edición, correspondiente al sorteo número 5433, el premio total alcanzó los $3.150 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.
Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5433
- Loto: $180 millones
- Recargado: $940 millones
- Revancha: $360 millones
- Desquite: $110 millones
- Jubilazo $1 millón: $720 millones
- Jubilazo $500 mil: $240 millones
- Jubilazo $1 millón por 50 años: $600 millones
Conoce los números ganadores del sorteo 5433 del Loto
- Loto: 3, 11, 20, 27, 31, 40
- Comodín: 29
- Multiplicador: 2
- Recargado: 5, 8, 10, 11, 15, 36
- Revancha: 1, 4, 5, 13, 33, 36
- Desquite: 7, 9, 27, 32, 34, 38
Jubilazo
- 10, 11, 19, 20, 29, 34
- 1, 4, 11, 21, 31, 35
- 9, 14, 15, 36, 38, 40
- 3, 4, 8, 10, 28, 37
- 2, 6, 18, 31, 37, 41
Jubilazo 50 años
- 2, 3, 11, 24, 33, 34
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