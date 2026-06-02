Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5433 del martes 2 de junio / AILEN DÍAZ

Este martes 2 de junio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5433, el premio total alcanzó los $3.150 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5433

Loto: $180 millones

$180 millones Recargado: $940 millones

$940 millones Revancha: $360 millones

$360 millones Desquite: $110 millones

$110 millones Jubilazo $1 millón: $720 millones

$720 millones Jubilazo $500 mil: $240 millones

$240 millones Jubilazo $1 millón por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5433 del Loto

Loto: 3, 11, 20, 27, 31, 40

3, 11, 20, 27, 31, 40 Comodín: 29

Multiplicador: 2

Recargado: 5, 8, 10, 11, 15, 36

5, 8, 10, 11, 15, 36 Revancha: 1, 4, 5, 13, 33, 36

1, 4, 5, 13, 33, 36 Desquite: 7, 9, 27, 32, 34, 38

Jubilazo

10, 11, 19, 20, 29, 34

1, 4, 11, 21, 31, 35

9, 14, 15, 36, 38, 40

3, 4, 8, 10, 28, 37

2, 6, 18, 31, 37, 41

Jubilazo 50 años