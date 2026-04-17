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VIDEO. Tomás Alarcón sorprende eligiendo al mejor jugador del fútbol chileno: nadie lo esperaba en Colo Colo

El volante también recordó cuando envió a los albos al repechaje por la permanencia mientras defendía a O’Higgins. “Fueron sentimientos encontrados”, dijo sobre aquel día.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Uno de los futbolistas que se ha ganado un puesto de titular con Fernando Ortiz en Colo Colo es Tomás Alarcón, quien, antes de la llegada del “Tano”, estaba completamente relegado a la suplencia.

En una dinámica de redes sociales con el creador de contenido Focalbo, el ex O’Higgins recordó cuando, con el “Capo de Provincia”, envió a su actual equipo al repechaje por el descenso. Además, dio su opinión sobre quién es el mejor jugador del fútbol chileno en la actualidad, con una respuesta sorprendente.

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Fueron sentimientos encontrados, porque tenía muchos compañeros de la selección en Colo Colo, pero en ese momento nosotros nos estábamos jugando clasificar a la Copa Sudamericana y yo nunca había jugado, entonces fueron muchas emociones”, dijo el volante, reconocido hincha de los rancagüinos, acerca de aquel gol que condenó al “Cacique” a jugarse la categoría ante Universidad de Concepción.

Los mejores jugadores del mundo y Chile, según Alarcón

En una ronda de preguntas rápidas, el exseleccionado fue consultado por quién es el mejor del mundo en su posición en la actualidad, donde no dudó en nombrar a Casemiro. Además, mencionó a Javier Mascherano como uno de sus referentes de infancia.

También eligió a Arturo Vidal como el mejor futbolista con el que ha compartido equipo y a Toni Kroos como el rival más difícil que ha enfrentado.

Luego, cuando la pregunta fue llevada al fútbol chileno, sorprendió al nombrar a su compañero Diego Ulloa como el mejor de todos en la actualidad. “Anda muy bien”, dijo Alarcón sobre el lateral izquierdo.

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