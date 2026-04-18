Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 18 de abril, y quién transmite? / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Hoy, sábado 18 de abril, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla nueve partidos.

Dos de estos encuentros forman parte de la décima fecha de la Liga de Primera, cuatro más son por la octava jornada de la Primera B y otros tres darán inicio a la cuarta fecha de la Segunda División.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 18 de abril arrancará a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de Recoleta, donde Deportes Recoleta se medirá ante Curicó Unido. Nicolás Pozo será el árbitro del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 15:00 horas, en el Municipal de San Bernardo, lugar en que Magallanes jugará ante Santiago Wanderers, con arbitraje de Jorge Oses y transmisión de TNT Sports Premium.

Tras ello, a contar de las 17:30 horas, San Marcos de Arica enfrentará a Cobreloa en el Carlos Dittborn. Cristián Droguett será el juez del compromiso, que tendrá transmisión de TNT Sports.

El último juego se disputará a las 20:00 horas, en el Joaquín Muñoz García, donde Deportes Santa Cruz enfrentará a Unión San Felipe, con arbitraje de Juan Ibarra y que será transmisión de TNT Sports.

Campeonato Nacional 2026

La Primera División comenzará su actividad a contar de las 17:30 horas, en el estadio Sausalito, lugar en que Everton jugará ante Universidad de Chile, con arbitraje de Cristián Garay y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

El otro juego de la jornada se disputará a las 20:00 horas, en el Ester Roa Rebolledo, donde Deportes Concepción enfrentará a Deportes La Serena. Francisco Gilabert será el juez del compromiso, que tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

Segunda División

La tercera categoría en importancia del fútbol chileno comenzará a las 15:00 horas, en el Municipal de Salamanca, donde Brujas de Salamanca se medirá ante Atlético Colina, con arbitraje de Dione Rissios.

Luego, a las 15:30 horas, en el Municipal de Lo Barnechea, Santiago City jugará ante Trasandino. Víctor Manzor dirigirá el encuentro.

El cierre de actividad se desarrollará desde las 16:00 horas, en el Rubén Marcos, lugar en que Provincial Osorno jugará ante Colchagua, con arbitraje de Óscar Ávila. Todos estos encuentros no tendrán transmisión de TV.