Escándalo en Colo Colo: hayan más de 6.000 fuegos artificiales ocultos en el Estadio Monumental

Este domingo, Colo Colo vuelve a la acción por la Liga de Primera recibiendo a Palestino en el Estadio Monumental, en un encuentro que además promete ser una fiesta, al coincidir con el aniversario 101 del club.

Lamentablemente, y según información de ADN Deportes, un pequeño grupo de sujetos quiso hacerse protagonista y, durante la madrugada del jueves recién pasado, ingresó al recinto de Macul para esconder pirotecnia ilegal.

En total, fueron cinco las personas que, pasadas las 4 de la mañana, ingresaron 6.049 fuegos artificiales y los ocultaron en los baños del estadio.

Desde Colo Colo se enteraron del hecho a través de las cámaras de seguridad y ya realizaron la denuncia al Ministerio Público, entregando las imágenes. Se espera que no haya consecuencias en su contra por este episodio.

Cabe recordar que Blanco y Negro ya tiene programado y autorizado un show pirotécnico para el domingo, el cual estará debidamente controlado, por lo que la aparición de bengalas o fuegos artificiales desde las gradas del Monumental podría ser motivo de sanción.