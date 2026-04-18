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VIDEOS. Anotaron el gol más rápido en una final de la Copa del Rey, pero debieron llegar hasta los penales para ganar el título

La Real Sociedad conquistó el trofeo por tercera vez en su historia para dejar con las manos vacías al Atlético de Madrid.

Carlos Madariaga

Anotaron el gol más rápido en una final de la Copa del Rey, pero debieron llegar hasta los penales para ganar el título

Anotaron el gol más rápido en una final de la Copa del Rey, pero debieron llegar hasta los penales para ganar el título / Fran Santiago

Este sábado se vivió una definición con todos los condimentos para resolver al monarca de la edición 2025-2026 de la Copa del Rey.

En La Cartuja de Sevilla, el Atlético de Madrid quería consumar su gran golpe en el torneo luego de eliminar al Barcelona.

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Sin embargo, al frente tuvieron a una muy combativa Real Sociedad, que venía de despachar en la llave previa a su clásico rival, el Athletic de Bilbao.

Fue así como los “txuri urdin” hicieron historia apenas a los 13 segundos, cuando Ander Barrenetxea abrió la cuenta, siendo el gol más rápido en la historia de una final del torneo.

Ademola Lookman atenuó la temprana ventaja al igualar para los colchoneros al minuto 18.

Mikel Oyarzábal, en los descuentos del lapso inicial, volvió a poner en ventaja a la Real Sociedad mediante lanzamiento penal, pero Julián Álvarez envió la final al alargue tras una gran resolución.

Luego de media hora de alargue, la final de la Copa del Rey se terminó resolviendo en los penales, donde Unai Marrero fue el héroe de la Real Sociedad al contener los disparos de Sorloth y Álvarez, siendo clave para el 4-3 con que los vascos terminaron llevándose el tercer título de su historia en este torneo, sumando este éxito a sus vueltas olímpicas de 1985 y 2020.

Con esta caída, Atlético de Madrid completará cinco temporadas sin ganar un título, siendo su último trofeo el de La Liga en 2021.

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