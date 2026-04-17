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“Desde que llegó a la selección ha estado en varios procesos exitosos. Lo conozco y sé de sus capacidades”

En conversación con ADN Deportes, Hernán Caputto, actual entrenador de Coquimbo Unido, destacó el trabajo realizado por Ariel Leporati en La Roja Sub 17.

Javier Catalán

Felipe Puccio

@LaRoja

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La Roja Sub 17 consiguió su objetivo en el Sudamericano de Paraguay y, tras vencer a Bolivia en el repechaje, se clasificó por segundo año consecutivo al Mundial de la categoría.

Si bien la selección dirigida por Ariel Leporati logró lo esperado, considerando que clasifican siete de diez países en Sudamérica, no deja de ser motivo de festejo y reconocimiento.

Uno que alabó el trabajo del joven DT de divisiones inferiores fue Hernán Caputto, actual entrenador de Coquimbo Unido, quien también trabajó anteriormente en el fútbol formativo de las selecciones chilenas.

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El trabajo de Ariel tiene un valor muy grande. Desde que llegó a mediados de 2021 a la selección, ha estado en varios procesos de Sub 15 y Sub 17 que han sido exitosos, ya sea comandados por él o incluso dirigidos en instancias como esta”, dijo el técnico “Pirata” en diálogo con ADN Deportes.

“Me pone muy contento. Seguro que va a ser valorado su proceso. Lo conozco, sé de sus capacidades y de lo importante que es que Chile vuelva a posicionarse a nivel mundial”, agregó.

Además, también le dejó un mensaje a los futbolistas tras la clasificación: “Queremos que estos jugadores puedan tener oportunidades. Me pone contento porque, por mi experiencia, sé que el futbolista chileno es muy capaz”, cerró Caputto.

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