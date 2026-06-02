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Tras la polémica salida de Gonzalo Feito: dan a conocer a su reemplazante en Sin Filtros

Desde este martes el programa de política tiene un nuevo conductor tras la abrupta salida del ex CQC.

Nicolás Lara Córdova

Tras la polémica salida de Gonzalo Feito: dan a conocer a su reemplazante en Sin Filtros

Este martes se dio a conocer la polémica salida de Gonzalo Feito de la conducción del programa Sin Filtros.

El alejamiento de Feito se gatilló tras confirmarse su participación en Próceres, el nuevo proyecto de PorcelTV, situación que provocó la furia de Eyzaguirre.

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El periodista incluso recibió amenazas por parte del productor del espacio, Sebastián ‘Cuchillo’ Eyzaguirre.

Pese a la abrupta partida del ex CQC, el programa de debate político ya definió a su reemplazante.

¿Quién es el reemplazante de Gonzalo Feito en Sin Filtros?

A contar de este martes 2 de junio, la conducción quedó en manos del periodista Felipe Bianchi, quien ya se integró al espacio.

Sin embargo, el anuncio no fue bien recibido por los usuarios en redes sociales, quienes manifestaron su rechazo con duros comentarios y advirtieron que dejarán de ver el programa.

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