Con dos novedades: la probable formación de Colo Colo para enfrentar a Palestino por el Campeonato Nacional / Daniel Pino/UnoNoticias

Colo Colo saltará a la cancha del Monumental este domingo 19 de abril para enfrentar a Palestino, por la décima fecha del Campeonato Nacional.

El cuadro albo entrenó este viernes y el técnico Fernando Ortiz ensayó el probable equipo titular para afrontar este duelo contra los “árabes”, con algunas sorpresas en el once.

Según información de ADN Deportes, Leandro Hernández y Lautaro Pastrán son las principales novedades en la formación del “Cacique”. Ambos jugadores no fueron titulares en el último partido contra Deportes Concepción.

Con Claudio Aquino y Tomás Alarcón fuera del once titular, el resto del equipo se mantendría en relación con la oncena que paró Ortiz para jugar ante el “León de Collao” en la fecha pasada.

De esta forma, Colo Colo enfrentaría a Palestino con Fernando De Paul en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas y Diego Ulloa por las bandas; Álvaro Madrid y Víctor Méndez en el mediocampo; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán en delantera.