A partir del 26 de abril de 2026, las empresas en Chile deberán ajustar la jornada de sus trabajadores a 42 horas semanales, un nuevo hito en el marco de la implementación progresiva de la Ley de 40 horas, cuyo proceso concluirá definitivamente en abril de 2028.

Para facilitar este ajuste, la Dirección del Trabajo (DT) emitió dos dictámenes orientados a regular el mecanismo de reducción y la situación de los trabajadores sin límite de horario.

Sergio Fuica, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo (UDD) y socio de Guerrero Olivos, explicó en La Prueba de ADN que el primer dictamen define cómo aplicar la rebaja. Si empleadores y trabajadores logran un acuerdo, existe autonomía para determinar cómo disminuir estas dos horas.

Sin embargo, a falta de consenso, la DT estipula un mecanismo supletorio: la rebaja no puede fragmentarse y debe aplicarse en unidades de tiempo completas al término del día.

De este modo, para quienes trabajan cinco días a la semana, el empleador deberá descontar una hora al final del día en dos jornadas distintas. En el caso de las jornadas de seis días, la reducción será de 50 minutos en dos días y de 20 minutos adicionales en un tercer día.

El escenario para el teletrabajo y el Artículo 22

El segundo dictamen de la DT aborda el inciso segundo del artículo 22, referente a las personas exceptuadas de jornada, lo que impacta directamente a quienes realizan trabajo a distancia.

El abogado aclaró que si un empleado en teletrabajo está sujeto a sistemas de control de asistencia, tales como uso de huella mediante el computador o software en su celular, mantiene su jornada regular. Por el contrario, los trabajadores a distancia pueden acogerse al artículo 22 y estar exceptuados de jornada si cumplen ciertos criterios técnicos detallados en el documento: organizar su propio tiempo y modalidad, ser evaluados por resultados, no contar con supervisión directa sobre la ejecución de sus labores, o tomar decisiones en representación del empleador.

Adaptación de turnos e impacto en costos

Hasta la fecha, la implementación se ha dado de forma expedita, ya que la gran mayoría de las empresas ha logrado llegar a acuerdos con sus trabajadores. No obstante, Fuica advirtió que en rubros de atención a público, manufactura o procesos industriales continuos, la tarea ha sido más compleja. En estos sectores, las compañías se han visto obligadas a diseñar complejas mallas horarias, creando distintos turnos y horarios traslapados para garantizar una cobertura de 24 horas ininterrumpidas.

Finalmente, el docente señaló que este nuevo hito permitirá analizar con mayor precisión el impacto económico de la ley. La reducción acumulada de tres horas a la semana (de 45 a las próximas 42 horas) aumenta los costos productivos de las empresas, ya que implica contar con menos horas dedicadas al trabajo, lo que ha llevado a algunos empleadores a reducir tiempos de atención al público o a modificar derechamente sus procesos operativos integrando a más trabajadores para suplir la falta de mano de obra.