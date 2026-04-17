Ley miscelánea elimina Franquicia Tributaria Sence: ¿Qué pasará con la capacitación en las empresas?

El gobierno anunció la eliminación del sistema de capacitación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) operado mediante franquicia tributaria. La medida, que será incorporada en la próxima ley miscelánea o megarreforma, se fundamenta en un plan de contención de gasto fiscal y en una evaluación crítica de los resultados del instrumento.

Según el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el costo anual de este beneficio asciende a US$300 millones. El secretario de Estado sostuvo que el mecanismo “muchas veces” se prestó para abusos y que sus efectos no han sido positivos para el país.

Pese al término de este incentivo que está vigente desde 1976, el Ejecutivo adelantó que se estudiarán nuevos esquemas basados en el sistema de aprendizaje en el trabajo utilizados en naciones desarrolladas.

Impacto en la productividad y ecosistema OTEC-OTIC

La decisión ha generado debate inmediato entre especialistas del sector. El exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz, calificó la medida como un “golpe fuerte” para las instituciones de formación y advirtió que el sistema de capacitación laboral se verá gravemente afectado, comprometiendo directamente la productividad laboral si no se implementan alternativas sólidas, publica La Tercera.

En esta línea, la abogada laboral Lilia Jerez enfatizó que, si bien existían casos de mal uso, muchas OTIC y OTEC realizaban un trabajo colaborativo efectivo con las empresas. Para la experta, la eliminación pone en riesgo la capacidad de los trabajadores para adaptarse a la revolución tecnológica y el uso de nuevas herramientas.

Por último, el economista y exdirector nacional del Sence, Ricardo Ruiz, coincidió en que el instrumento presentaba fallas estructurales. Ruiz puntualizó que el subsidio actual incentiva la contratación de cursos de mala calidad y que existe un problema de impacto al reconocer gastos a las empresas simplemente por el traspaso de recursos a los organismos intermediarios, explica al medio citado.