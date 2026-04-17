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“Termina ahora”: Gobierno confirma fin del Subsidio Eléctrico en medio de nuevas alzas en las cuentas de la luz

La ministra Ximena Rincón aseguró que el beneficio está llegando a su etapa final y no será renovado.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Pablo Ovalle Isasmendi

En medio del inminente aumento en las tarifas eléctricas, el Gobierno confirmó que no renovará el Subsidio Eléctrico, beneficio que hasta ahora ayudaba a amortiguar el impacto en los hogares más vulnerables.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, explicó que esta decisión responde al carácter transitorio de la medida, creada para enfrentar el proceso de descongelamiento de las tarifas de la luz.

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Agencia UNO / LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Según detalló a La Tercera, el pago de ese apoyo está llegando a su etapa final, por lo que no se extenderá pese al nuevo escenario de alzas.

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El subsidio termina ahora”, sostuvo la autoridad, enfatizando que el foco del Ejecutivo está en abordar otro problema: la deuda acumulada con las empresas distribuidoras, que es una de las causas del próximo incremento en las cuentas.

Cabe recordar que el ajuste tarifario, inicialmente previsto para abril, fue postergado por la autoridad reguladora hasta julio. Sin embargo, esto no elimina el impacto, sino que lo traslada en el tiempo, generando preocupación entre los usuarios.

Desde el Gobierno señalan que el alza responde a compromisos pendientes del sistema eléctrico, tanto por el proceso de estabilización de precios como por obligaciones con las distribuidoras. En ese contexto, Rincón descartó que la solución pase por prolongar ayudas directas como el subsidio.

En su lugar, el Ejecutivo evalúa alternativas estructurales que permitan dar mayor estabilidad al sistema tarifario en el mediano plazo, aunque sin detallar aún medidas concretas.

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