La segunda fecha de la Copa Libertadores fue dorada para los equipos chilenos, con históricos triunfos de Universidad Católica en Brasil y de Coquimbo Unido en Perú.

Ambos encuentros contaron con actuaciones individuales de gran nivel, las cuales la Conmebol premió este viernes con un importante reconocimiento.

Vicente Bernedo, arquero de la UC, y Nicolás Johansen, centrodelantero de los “Piratas”, fueron seleccionados en el once de la semana de la Copa Libertadores.

El guardameta cruzado fue uno de los grandes responsables del triunfo ante Cruzeiro, con atajadas en momentos clave que, primero, le permitieron a los de la precordillera resistir en el Mineirão y, luego, defender su ventaja.

Por su parte, Johansen fue decisivo en el marcador al anotar el 2-0 definitivo con el que Coquimbo venció a Universitario de Deportes. Además, completó un gran partido, siendo el foco de los balones aéreos y las descargas.