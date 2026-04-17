VIDEOS y FOTO. Figuras de la UC y Coquimbo Unido deslumbran en Sudamérica: entre los mejores once de Copa Libertadores
Los equipos chilenos dieron la sorpresa en la segunda fecha de la “Gloria Eterna”, y sus futbolistas recibieron un importante reconocimiento.
La segunda fecha de la Copa Libertadores fue dorada para los equipos chilenos, con históricos triunfos de Universidad Católica en Brasil y de Coquimbo Unido en Perú.
Ambos encuentros contaron con actuaciones individuales de gran nivel, las cuales la Conmebol premió este viernes con un importante reconocimiento.
Vicente Bernedo, arquero de la UC, y Nicolás Johansen, centrodelantero de los “Piratas”, fueron seleccionados en el once de la semana de la Copa Libertadores.
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El guardameta cruzado fue uno de los grandes responsables del triunfo ante Cruzeiro, con atajadas en momentos clave que, primero, le permitieron a los de la precordillera resistir en el Mineirão y, luego, defender su ventaja.
Por su parte, Johansen fue decisivo en el marcador al anotar el 2-0 definitivo con el que Coquimbo venció a Universitario de Deportes. Además, completó un gran partido, siendo el foco de los balones aéreos y las descargas.
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