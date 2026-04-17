Chile suma una nueva plataforma para seguir el Mundial 2026 por TV / Catherine Ivill - AMA

A menos de dos meses del Mundial 2026, la inquietud está instalada respecto de dónde se podrán seguir los partidos.

En Chile, como en todo el mundo, hay interés por aquellos 108 encuentros, respecto a los cuales se presentó una novedad durante las últimas horas.

Se trata de la plataforma Disney+, que anunció un acuerdo para adquirir un paquete de derechos que le permitirá emitir partidos en nuestro país, además de Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú y Venezuela.

Dicha cobertura les permitirá a los fanáticos seguir 30 partidos del Mundial 2026: 22 de la fase de grupos, dos de la ronda de los 32 mejores, dos de octavos de final, uno de cuartos de final, las semifinales y la final.

“Este acuerdo refuerza nuestra posición como líderes en eventos deportivos de primer nivel y nos permite seguir ofreciendo a los aficionados la emoción de la Copa del Mundo con una cobertura completa y de alta calidad”, afirmó Bruno Zurlo, director de ESPN & Networks en The Walt Disney Company Latinoamérica.

Así las cosas, el Mundial 2026 se podrá seguir en Chile a través de tres señales, donde Disney+ se suma a la cobertura que tendrá Chilevisión en TV abierta y D Sports en la TV por cable o satélite.