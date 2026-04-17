“Quiero darte mi vida en un pacto de sangre”: los escalofriantes chats de pareja que mató a madre adoptiva

06 DE AGOSTO DEL 2024 / SANTIAGO FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

En marzo de 2019, un crimen ocurrido en Rancagua conmocionó al país luego de que María Luisa Vera Arenas, de 67 años, fuera asesinada en su domicilio. En un inicio, el caso fue investigado como un robo, pero luego surgieron antecedentes que apuntaron a una planificación previa.

El principal detenido fue un adolescente de 16 años. El comisario Iván Larregla Burdiles informó que la víctima presentaba “lesiones de carácter grave, atribuibles a terceras personas” y que el examen externo evidenció “más de 40 lesiones”.

Con el avance de la investigación se estableció que el joven era pareja de la hija adoptiva de la mujer, una menor de 15 años, quien también fue vinculada al crimen.

Carlos Ayala, viudo de la víctima, rompió el silencio ante CHV y expresó su sorpresa al conocer los antecedentes. “Llegaba a la casa, nos saludaba y decía ‘papá, mamá’, pero nunca nos imaginamos lo que estaba detrás”, señaló.

Los mensajes del adolescente

La revisión de los teléfonos de ambos menores permitió recuperar conversaciones de WhatsApp. El fiscal Javier Von Bischoffshausen indicó que en los mensajes “es evidente que surge concretamente la intención de dar muerte” a la mujer.

Entre los chats aparecían frases como “tengo ganas de matar a alguien”, “es hacer lo que habíamos planeado” y “lo primero sería ir a su casa (...) después matarlos”. El persecutor agregó que también había referencias a “pactos”, “ángeles caídos” y a que la muerte “va a ser un regalo”.

Ambos adolescentes fueron detenidos por la Brigada de Homicidios, formalizados por robo con homicidio y quedaron en internación provisoria.

Los chats

Estos son los chats de los adolescentes en esos tiempos:

– “Amor, ¿qué pasa si te digo que me dan ganas de desde hace tiempo de matar a alguien?”

– “O sea, ¿quieres ver pero no actuar con tus propias manos?

– “Mmm, no sé”

– “Amor, ¿herramientas como martillo o alicate hay en su casa?”

– “Sí jajaja”

– “¿Todavía tienes el cuchillo? amor, ahora tengo que tomar once, te hablo después”

– “Quiero darte mi vida en un pacto de sangre”