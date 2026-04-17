Buscan a sus dueños: Carabineros rescatan a perro arrastrado por la corriente del Canal San Carlos en La Reina

Este viernes, un procedimiento de Carabineros permitió el rescate de un perro que era arrastrado por la corriente del Canal San Carlos, en la comuna de La Reina. Las fuerzas policiales activaron un despliegue encabezado por el subteniente Jaime Venegas quien en coordinación con Bomberos y seguridad municipal lograron ejecutar el operativo de forma segura.

La mayor Carolina Constanzo, comisario de la 16ª Comisaría de La Reina, confirmó que “el animal fue llevado hasta la veterinaria municipal, donde encontraron que se estaba en buenas condiciones de salud, pero que lamentablemente no tenía chip”.

Además, la agente policial afirmó que el animal se “encuentra en dependencia de la 16 comisaría La Reina a la espera que sus dueños lo vengan a buscar”.