Detienen a principal acusado por ataque contra alcalde de San Bernardo en operativo municipal

La Fiscalía Occidente confirmó este viernes la detención del presunto principal responsable de la agresión contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White, ocurrida el pasado 15 de abril durante un operativo municipal de retiro de chatarra y basura en la comuna.

En ese procedimiento, un grupo de sujetos atacó al personal presente con lanzamiento de piedras, dejando lesionados tanto al jefe comunal como a un camarógrafo municipal.

Además, vehículos institucionales resultaron con diversos daños.

El imputado, un hombre de 30 años con antecedentes por receptación, fue capturado por personal del OS9 de Carabineros en la misma comuna.

El fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson, indicó que este sábado será llevado al tribunal, donde “será formalizado por el delito de atentado a la autoridad entre otros delitos”.