“Fuimos víctima de un fraude”: municipalidad de La Reina apunta a dos empresas tras estafa superior a $100 millones

La Municipalidad de La Reina presentó una querella ante la Fiscalía tras detectar un fraude superior a los $100 millones, luego del cobro de dos cheques falsificados asociados a una de sus cuentas bancarias.

El caso fue dado a conocer por el alcalde José Manuel Palacios, quien aseguró que el objetivo ahora es dar con los responsables.

Según explicó el jefe comunal, la irregularidad quedó al descubierto durante una conciliación bancaria.

“Tuvimos un daño por más de $100 millones de pesos, que lo vamos a recuperar en todo caso, porque hay seguros, pero creemos importante que se identifique quién fue el responsable de esta acción”, afirmó.

“Fuimos víctima de un fraude”

En la acción judicial, el municipio sostuvo que “fuimos víctima de un fraude”, al constatar dos cargos en la cartola de la cuenta corriente de fondos ordinarios que “no mantenían ningún tipo de egreso ni decreto de pago asociado”, como exige el procedimiento interno para cualquier desembolso.

La querella agrega que los cheques falsos fueron depositados en cuentas del banco BCI a nombre de las empresas Haka Honu SpA e Ingeniería y Construcción JF SpA. Los documentos, por $84 millones y $47 millones, fueron emitidos entre el 30 y 31 de marzo.

Palacios agregó que impulsarán “todas las acciones judiciales” para esclarecer lo ocurrido y evitar que una situación similar vuelva a repetirse en la comuna.