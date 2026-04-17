Arrestan en Dubái a uno de los hombres más buscados del mundo tras años de persecución

Daniel Joseph Kinahan, uno de los fugitivos más buscados a nivel internacional, fue arrestado en Dubái en el marco de una operación conjunta entre autoridades de Irlanda y Emiratos Árabes Unidos, poniendo fin a una extensa persecución que se prolongó por años.

El procedimiento se llevó a cabo pocas horas después de que se emitiera una orden de captura desde Irlanda.

Según informaron las autoridades emiratíes, el detenido fue ubicado tras una “intensa búsqueda, investigación y estrecha vigilancia”, y detenido en menos de 48 horas.

Kinahan es señalado como uno de los líderes del denominado grupo criminal Kinahan, organización vinculada por las autoridades a delitos como narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y múltiples homicidios en Europa.

De acuerdo con medios irlandeses, el detenido será extraditado a su país de origen para enfrentar a la justicia. La captura se enmarca en una cooperación internacional que involucró a fuerzas policiales de ambos países.

Kinahan también era buscado por Estados Unidos, que en 2022 impuso sanciones contra él y otros miembros de su familia, a quienes identificó como parte de una de las redes criminales más relevantes de Irlanda.

En ese contexto, se ofrecían recompensas millonarias por información que permitiera su captura.

Las autoridades han señalado que Dubái funcionaba como una de las bases de operaciones del grupo. Investigaciones periodísticas previas ya habían rastreado la presencia y movimientos de la familia Kinahan en distintos países, así como su actividad empresarial en Emiratos Árabes Unidos.

Además de las acusaciones, Kinahan estuvo vinculado al mundo del boxeo como mánager y cofundador de una promotora internacional, la cual cesó sus operaciones tras las sanciones impuestas por Estados Unidos.