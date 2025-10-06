;

PDI investiga asesinato a tiros en pleno centro de Rancagua: fallecido es de nacionalidad extranjera

Autoridades realizan peritajes balísticos, entrevistan testigos y familiares, y buscan registros que ayuden a esclarecer el homicidio.

Martín Neut

PDI - Homicidio - Balacera

PDI - Homicidio - Balacera / Hans Scott

Un ciudadano venezolano perdió la vida tras ser atacado a tiros por desconocidos en el centro de Rancagua, en las inmediaciones de calle Balmaceda y la Av. Libertador Bernardo O’Higgins, cerca de una estación de servicio.

El hecho se registró pasadas las 15:00 horas, cuando un grupo indeterminado de personas abrió fuego contra la víctima, que fue trasladada de urgencia al Hospital de Rancagua, donde falleció.

El fiscal jefe de Análisis Criminal O’Higgins, Carlos Fuentes, explicó que “se informó sobre unos disparos en la vía pública respecto de una víctima, que es un ciudadano venezolano. Él es trasladado al hospital en riesgo vital, lugar donde falleció”.

Agregó que el ataque habría sido perpetrado con “un arma de fuego, al parecer una pistola”.

Se entrevistará a familiares

Por su parte, el jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, subprefecto Juan Reyes, señaló que el personal policial trabaja en el lugar junto al Laboratorio de Criminalística de la PDI, realizando diligencias que incluyen el “análisis de evidencia balística y trabajo científico técnico” para esclarecer cómo ocurrió el crimen y dar con sus autores.

La PDI también se encuentra realizando un empadronamiento de testigos, revisando posibles recorridos de los responsables para recabar grabaciones de respaldo y poder “hacer un análisis de la criminodinámica del hecho”, según indicaron desde la policía civil.

En suma, se han entrevistado a familiares de la víctima en busca de información que ayude a esclarecer el homicidio.

