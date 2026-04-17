Municipios de La Reina y Peñalolén proponen extender la línea 3 del Metro

Los alcaldes de Peñalolén y La Reina, Miguel Concha y José Manuel Palacios, sostuvieron una reunión con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, para presentar una propuesta que busca ampliar la red de Metro hacia sectores interiores de ambas comunas.

El plan contempla, en una primera etapa, extender la Línea 3 desde Fernando Castillo Velasco hasta el Hospital Militar y luego avanzar por avenida Consistorial, incorporando nuevas estaciones en Arrieta y el centro cívico de Peñalolén.

Posteriormente, se proyecta una nueva línea por avenida Departamental y una futura prolongación hacia el sur, con conexión en zonas como Los Viñedos y Quebrada de Macul.

“Una urgencia que no resiste más postergaciones”

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Desde los municipios argumentaron que existen trayectos que en hora punta superan los 90 minutos, debido a la escasa cobertura ferroviaria en el sector oriente. Actualmente, ambas comunas cuentan con estaciones principalmente en sus límites poniente.

El alcalde Miguel Concha afirmó que en Peñalolén existe “una urgencia que no resiste más postergaciones”, apuntando a mejorar la conectividad vial. “No es justo que una comuna de cerca de 250 mil personas tenga limitadas opciones de movilidad”, sostuvo.

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“Un sueño para cientos de personas”

Por su parte, José Manuel Palacios valoró la recepción del ministro y señaló que la conectividad mediante Metro “es prioridad” para vecinos de La Reina y Peñalolén. “Esto sería un sueño para cientos de personas”, aseguró.

Además del proyecto ferroviario, en la cita también se abordaron otras materias ligadas a movilidad, transporte público e infraestructura, comprometiendo trabajo conjunto entre ambas comunas.