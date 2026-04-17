Aumentan amenazas de tiroteo en colegios: estas son las penas que arriesgan los responsables / Sebastian Beltran Gaete

El aumento de amenazas de tiroteos en establecimientos educacionales de la región de Coquimbo ha obligado a activar protocolos de seguridad y suspender las clases escolares.

Por lo anterior, expertos advierten que estas conductas no son bromas y pueden constituir delito con importantes consecuencias penales y civiles.

¿Qué dice la Ley y cuáles son las penas que arriesgan?

El director de Derecho de la Universidad Santo Tomás La Serena, Jaime Camus, explicó que las amenazas —verbales, escritas o digitales— están tipificadas en el Código Penal.

En el caso de menores entre 14 y 18 años, se aplica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que contempla sanciones como amonestaciones o libertad asistida en los casos iniciales.

En adultos, las penas dependen de la gravedad del hecho y su impacto.

Además, los padres o tutores pueden enfrentar responsabilidad civil si el autor es menor de edad, debiendo responder por los daños ocasionados.

Debate legislativo

El aumento de estos casos ha impulsado proyectos de ley que buscan endurecer sanciones y reforzar la protección en comunidades educativas.

Finalmente, diversas autoridades y especialistas reiteraron que estas amenazas pueden tener consecuencias legales serias y llaman a estudiantes y familias a actuar con responsabilidad.