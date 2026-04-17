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Gemini, ChatGPT o Claude: cuál es la inteligencia artificial más confiable según los usuarios

Un nuevo estudio muestra una clara ganadora en la carrera por la confianza en IA.

Javiera Rivera

Gemini, ChatGPT o Claude: cuál es la inteligencia artificial más confiable según los usuarios

Gemini, ChatGPT o Claude: cuál es la inteligencia artificial más confiable según los usuarios / d3sign

La confianza en la inteligencia artificial (IA) avanza de forma desigual, incluso cuando su uso se expande rápidamente en la vida cotidiana.

Una reciente encuesta del Índice de Satisfacción del Cliente Estadounidense (ACSI) revela que, aunque estas herramientas son cada vez más populares, la percepción de fiabilidad sigue siendo moderada entre los usuarios.

Según el estudio, Google Gemini encabeza el ranking de confianza entre las principales plataformas de IA, con 76 puntos sobre 100. Le sigue Microsoft Copilot con 74, mientras que ChatGPT y Claude comparten el tercer lugar con 73 puntos.

En términos generales, la inteligencia artificial obtuvo una satisfacción promedio de 73 puntos, situándose por debajo de plataformas de redes sociales como YouTube o TikTok, aunque en niveles similares a sectores tradicionales como aerolíneas o energía.

A pesar del crecimiento del uso de estas tecnologías, la confianza pública sigue siendo limitada. Solo el 21% de los encuestados afirmó tener una visión “extremadamente favorable” de la inteligencia artificial.

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Entre los principales temores destacan la reducción de la interacción humana, el impacto en el empleo y la posible pérdida de puestos de trabajo en el futuro. Estas inquietudes se mantienen incluso entre usuarios que utilizan herramientas de IA de forma frecuente.

Al respecto, expertos señalan que existe una brecha entre el uso y la percepción: aunque cada vez más personas utilizan plataformas como ChatGPT o Gemini, la confianza no crece al mismo ritmo, influida por factores como la privacidad, la desinformación y el impacto laboral.

En este escenario, Gemini se posiciona como la plataforma mejor valorada en confianza, aunque el sector en su conjunto aún enfrenta el desafío de consolidar la aprobación del público.

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