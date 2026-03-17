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Gobierno condena amenazas de muerte contra alcalde de Peñalolén tras operativo frente al narcotráfico: “Debemos trabajar unidos para combatirlo”

El municipio presentará una querella tras recibir mensajes con amenazas de muerte, mientras la vocera del gobierno llamó a enfrentar unidos el crimen.

Martín Neut

Concha - Sedini

Concha - Sedini

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, recibió amenazas de muerte a través de redes sociales luego de que el municipio demoliera dos viviendas vinculadas a la venta de drogas en la comuna.

Según la denuncia presentada por el municipio, los mensajes decían: “te vamos a matar”, “no ande en espacio público solo” y “20 millones por tu cabeza perro maldito”.

Frente a esta situación, la vocera del gobierno, Mara Sedini, expresó su condena en X.

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“Como gobierno condenamos la amenaza recibida por el alcalde de Peñalolén Miguel Concha. Ante el avance del crimen organizado y el narcotráfico, no caben las diferencias y debemos trabajar unidos para combatirlo y devolver la paz y tranquilidad a los chilenos”, manifestó Sedini.

Municipio presentará una querella

El caso de Concha se suma a una serie de amenazas que han recibido alcaldes de distintas comunas y signos políticos tras operativos contra el narcotráfico.

Entre ellos se encuentra Javiera Reyes (PC), alcaldesa de Lo Espejo, quien fue amenazada con 100 millones de pesos “por su cabeza” por parte de bandas delictivas.

El municipio de Peñalolén anunció que presentará una querella criminal contra los responsables de las amenazas.

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