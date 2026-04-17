En la edición de Los Tenores de este viernes 17 de abril, nuestros panelistas estuvieron en un programa especial desde la Estación Mapocho, donde se está realizando la feria de capacitación de Sodimac, lugar en el cual comentaron el duro momento que vive Manuel Pellegrini en España, con su puesto en el Real Betis tambaleando luego de la dura eliminación en Europa League.

Danilo Díaz, Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Felipe Puccio y Víctor Cruces anticiparon el partido de Colo Colo ante Palestino, analizaron las palabras de Fernando Ortiz para el juez del encuentro y la formación que prepara el “Tano”.

Además, supieron de las nuevas bajas que tendrá Fernando Gago en la Universidad de Chile de cara a su visita a Everton y las palabras del DT azul con respecto a la situación de Charles Aránguiz.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 17 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.