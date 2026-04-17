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VIDEO. Conmebol libera audios del VAR del polémico penal que cobró Piero Maza en Copa Libertadores: “Imprudente”

El organismo sudamericano reveló el diálogo que tuvo el árbitro chileno en la polémica jugada que terminó dándole la victoria a Palmeiras sobre Sporting Cristal.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Marcelo Endelli

Conmebol dio a conocer los audios del VAR por el polémico penal que sancionó el árbitro chileno Piero Maza en la victoria de Palmeiras por 2-1 ante Sporting Cristal por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En el segundo tiempo, con el marcador 1-1, Arthur Gabriel cayó en el área del elenco peruano tras un leve contacto de Joao Cuenca. En primera instancia, Maza no sancionó la pena máxima, pero tras recibir el llamado del VAR, a cargo de su compatriota Juan Lara, pitó penal y José Manuel López anotó el definitivo 2-1 en Brasil.

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Ante la polémica, el ente rector del fútbol sudamericano reveló el diálogo entre la cabina y Maza, respaldando la decisión del juez chileno. En el registro, se escucha a Piero Maza decir por intercomunicador a sus compañeros que “revisen tranquilos“, mientras Lara indica que “hay una zancadilla”.

“El verde lleva el control y termina tropezándolo”, añadió Lara. Luego, le explica: “Piero, te recomiendo On Field Review por potencial penal. Ambos corriendo, pero el verde tiene el balón adelante y el otro lo toca atrás y lo hace caer, de manera imprudente”.

Luego del llamado, Maza llega al monitor para revisar la jugada y señala: “Fíjate que el balón lo tiene adelante el verde, y el celeste le tropieza la pierna de manera imprudente”. Finalmente, tras observar la acción por unos segundos, el juez chileno toma la decisión final y responde: “Perfecto, tiro penal sin tarjeta”.

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