En la edición especial de Los Tenores este sábado, nuestros panelistas conversaron con un protagonista del fútbol chileno en una de las zonas que está siendo más golpeada por el sistema frontal en el país.

Hablamos del DT de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, quien comentó cómo han vivido las lluvias y el viento en la zona.

“Al no estar acostumbrado a tanta cantidad de lluvia, estamos todos bien preocupados. Hay muchos lugares anegados, pero sigue lloviendo. En zona de playa estamos con muchas marejadas. En este tipo de ciudades se colapsa todo rápido”, comentó el entrenador de los “piratas”, que también aprovechó de anticipar la final del Mundial 2026.

“Las selecciones de Sudamérica tienen un plus y que muchas veces no es bien visto porque pareciera algo que no es de estrategia, pero es el temple y la pasión que solo existe en este lado del mundo. También juega en un partido trascendental, hay jugadores que ya han vivido una final de un Mundial”, recalcó Caputto, evidenciando también el interés para que su país gane la Copa del Mundo.

“Ambas selecciones merecen el título, pero por supuesto que me gustaría que gane Argentina. Nuevamente veo a un Messi del que decíamos que Qatar era su último Mundial y tras casi cuatro años vuelve a estar en el mismo escenario”, planteó, junto con proyectar, a nivel técnico de cara al juego del domingo.

“Seguro va a pasar en la final. España tuvo que hacer un sobre esfuerzo en su primer partido, dejó de tener esa posesión absoluta y total, buscan variarla, encontrar espacio y atacar. Tuvieron que buscar rompimiento de los volantes para que lleguen como delanteros. En Sudamérica no somos bien visto en la recuperación del balón cerca del arquero, pero creo que las 95%, cuando tienen que reorganizarse, se juntan los 11 jugadores en 25 metros, cerca del arco, y tener mucho espacio para atacar”, planteó Caputto, analizando también las palabras de Mario Salas respecto a la falta de novedades en el Mundial 2026.

“No hay cosas innovadoras, si tendencias. La moda pasa. Ya tienen comportamientos muy claros en los equipos y los entrenadores encuentran alguna llave para entrar en las grandes estructuras que tienen los equipos tácticamente a nivel defensivo”, planteó el entrenador de Coquimbo Unido, quien fuera DT de la selección chilena sub 17 y que entregó su particular reflexión respecto al hecho de ver a jugadores contra los que La Roja compitió en su período a cargo del plantel juvenil ser protagonistas de la Copa del Mundo adulta.

“Hay un proyecto detrás que llevan a estos jugadores a este nivel. En Chile hay que trabajar a largo plazo, darle un sustento a los jugadores más allá del proceso actual. En el tiempo que estuve, varios de los entrenadores nos quedamos y logramos objetivos. Materia prima hay, pero creo que hay que armar un buen proyecto a largo plazo y sustentarlo más allá del resultado”, cerró Hernán Caputto en Los Tenores.