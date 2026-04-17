Gago aclara el estado de Aránguiz y deja en suspenso su regreso en la U: “No puedo decir una fecha exacta”

Fernando Gago, técnico de Universidad de Chile, habló en la previa del duelo de este sábado frente a Everton por la décima fecha de la Liga de Primera 2026 y abordó los dos asuntos que han marcado la semana azul: los cuestionamientos contra el arbitraje y el estado de Charles Aránguiz.

Consultado sobre un supuesto reclamo de Azul Azul a la ANFP por los últimos arbitrajes y la carta enviada por el elenco ruletero al ente rector del fútbol chileno, el DT se desmarcó de la polémica y sostuvo que “mi opinión es muy clara, de los árbitros no hablo”.

“No hablo porque a veces hay aciertos y a veces hay errores. Es una cuestión lógica del juego que se puedan equivocar. No me consta que nosotros hayamos tenido reuniones desde el lado de nuestro club, creo que no es cierto. Jamás voy a pedir algo a un árbitro. Hay gente que es responsable sobre eso y esos son los que tienen que tomar las decisiones", agregó.

Respecto a la situación de Aránguiz, Gago confirmó su baja para enfrentar a Everton y explicó cómo ha evolucionado su lesión. “Está en el último proceso de su recuperación. Tuvo una sobrecarga esta semana y preferimos que trate de llegar lo mejor posible para la semana que viene y tratar de tenerlo disponible”, señaló.

“A partir de eso veremos cuándo está disponible. Yo necesito a los futbolistas que estén en su máxima condición y sin apurarlos. Es importante que Charles esté, que recupere otra vez el ritmo de entrenamiento Y a partir de eso trabajaremos para que e esté lo más rápido posible. No puedo decir una fecha exacta de cuándo puede estar. Puede ser el lunes, el viernes, no lo sé“, complementó.

Asimismo, se refirió a la baja de Eduardo Vargas y el estado de Juan Martín Lucero en la disputa por un puesto en la delantera. “A Octavio (Rivero) hoy lo tenemos fuera y a Eduardo que recibió ese golpe. A partir de eso trabajaremos para tratar de tener el mejor equipo posible. Juan Martín ya estuvo convocado en la semana anterior e hizo una semana muy buena de entrenamiento. Si llega a jugar trataremos de darle posibilidades para que pueda marcar", apuntó.

Finalmente, Fernando Gago hizo una evaluación de su primer mes en la banca de la U. “Muy buena, creo que hubo un crecimiento desde el primer día al día de hoy, desde la forma de entrenar y cómo los chicos se fueron adaptando a la forma que tenemos. A partir de eso hemos ido formando lo que queremos, que el equipo sea físicamente fuerte y que intente dominar a los rivales. Obviamente que hay mucho margen de mejora y en eso estamos”, concluyó.