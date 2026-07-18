Gobierno confirma renuncia del seremi de Hacienda de Arica: exautoridad descarta rumores por drogas

El Gobierno confirmó la renuncia voluntaria de Marcelo Vergara Albarracín al cargo de seremi de Hacienda de la Región de Arica y Parinacota.

A través de un comunicado, el Ministerio de Hacienda informó que la dimisión se hizo efectiva el viernes 17 de julio, agradeció el trabajo realizado por la autoridad regional y anunció que la seremi de Economía, Romina Cifuentes, asumirá la subrogancia de manera inmediata.

La salida de Vergara se produce en medio de versiones que apuntaban a una eventual solicitud de renuncia o a una presunta vinculación con un examen de drogas positivo, situación similar a la ocurrida con el exseremi de Agricultura, Jorge Heiden.

Sin embargo, el ahora exsecretario regional ministerial descartó esas versiones y aseguró a Radio ADN que su decisión responde exclusivamente a “motivos de sueldo y familiares”. Además, afirmó que evalúa regresar al sector privado en Santiago y no descartó emprender acciones legales contra quienes difundan rumores que lo vinculen al consumo de drogas.

Tras conocerse la renuncia, la seremi de Gobierno de Arica y Parinacota, Pollyana Rivera, señaló que “de acuerdo a información entregada por el Ministerio de Hacienda, informamos que el seremi de Hacienda, Marcelo Vergara, presentó su renuncia voluntaria al cargo, por lo que como Gobierno agradecemos el compromiso y trabajo realizado en nuestra región”.

Con esta salida, la administración del Presidente José Antonio Kast acumula 24 renuncias de secretarios regionales ministeriales en poco más de cuatro meses de gestión, en medio del proceso de instalación del Gobierno en las distintas regiones del país.