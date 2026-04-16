Tambalea el futuro de Pellegrini en el Betis y un ex Barcelona toma fuerza para reemplazarlo

Manuel Pellegrini vive su momento más crítico desde que asumió la banca del Real Betis en la temporada 2020 y este jueves, gran parte de los hinchas acaba de perder la paciencia con él.

El “Ingeniero” quedó eliminado en los cuartos de final de la Europa League ante el Sporting Braga en su propia casa, en lo que debía ser una noche histórica, pero que terminó siendo un golpe que hace tambalear su proyecto en Sevilla.

De hecho, según información de ADN Deportes, confirmada con la prensa española, ya hay un nombre que comienza a rondar en la gerencia deportiva del Betis para reemplazar a Pellegrini, a pesar de su reciente renovación hasta 2027.

De no clasificarse a ninguna competición europea y considerando el tenso clima con la afición, se podría rescindir el contrato del chileno en junio. En ese escenario, un ex Barcelona tomaría la delantera para asumir su puesto.

Se trata de Ernesto Valverde, actual entrenador del Athletic Club de Bilbao, quien ya anunció que no continuará en el equipo al finalizar La Liga. El español, con gran experiencia europea, es un perfil que gusta sobremanera puertas adentro en el cuadro verdiblanco.

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Se vienen semanas clave para Manuel Pellegrini que, al menos hasta el final del torneo liguero, seguirá en el elenco sevillano, pero cuyo futuro en el club queda pendiendo de un hilo tras esta eliminación en la Europa League. En La Roja, también deberían estar atentos a la situación.