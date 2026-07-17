Francia - Inglaterra: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado para definir el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. El partido tendrá como escenario el Hard Rock Stadium ubicado en Miami, Estados Unidos.

Las dos selecciones llegan a la definición después de sufrir derrotas en semifinales. El equipo de Didier Deschamps cayó por 2-0 frente a España, luego de haber superado en las rondas anteriores a Marruecos, Paraguay y Suecia.

El conjunto de Thomas Tuchel, por su parte, perdió en semifinales por 2-1 ante Argentina, después de haber eliminado a Noruega, México y República Democrática del Congo.

Este enfrentamiento será el cuarto entre Francia e Inglaterra en la historia de la Copa del Mundo. El historial favorece al conjunto británico, que consiguió dos victorias, mientras que los franceses celebraron en una oportunidad.

¿Cuándo y a qué hora juega Francia vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

El partido entre galos e ingleses está programado para este sábado 18 de julio, a las 17:00 horas de Chile, en el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Francia e Inglaterra?

En Chile, el encuentro entre Francia e Inglaterra no contará con transmisión por señal abierta y solo estará disponible a través de televisión de pago mediante DSports.

Además, el partido podrá verse vía streaming mediante las plataformas de pago DGO y Paramount+, mientras que la cobertura online y radial estará disponible en las señales de Radio ADN y ADN.cl.