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Francia - Inglaterra: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Las selecciones dirigidas por Didier Deschamps y Thomas Tuchel se enfrentan por el tercer puesto de la Copa del Mundo.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

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Getty Images / FIFA

Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado para definir el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. El partido tendrá como escenario el Hard Rock Stadium ubicado en Miami, Estados Unidos.

Las dos selecciones llegan a la definición después de sufrir derrotas en semifinales. El equipo de Didier Deschamps cayó por 2-0 frente a España, luego de haber superado en las rondas anteriores a Marruecos, Paraguay y Suecia.

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El conjunto de Thomas Tuchel, por su parte, perdió en semifinales por 2-1 ante Argentina, después de haber eliminado a Noruega, México y República Democrática del Congo.

Este enfrentamiento será el cuarto entre Francia e Inglaterra en la historia de la Copa del Mundo. El historial favorece al conjunto británico, que consiguió dos victorias, mientras que los franceses celebraron en una oportunidad.

¿Cuándo y a qué hora juega Francia vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

El partido entre galos e ingleses está programado para este sábado 18 de julio, a las 17:00 horas de Chile, en el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Francia e Inglaterra?

En Chile, el encuentro entre Francia e Inglaterra no contará con transmisión por señal abierta y solo estará disponible a través de televisión de pago mediante DSports.

Además, el partido podrá verse vía streaming mediante las plataformas de pago DGO y Paramount+, mientras que la cobertura online y radial estará disponible en las señales de Radio ADN y ADN.cl.

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