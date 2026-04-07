Cada vez más chilenos utilizan inteligencia artificial en el trabajo: el 61% ya la incorporó en labores diarias

La adopción de la inteligencia artificial (IA) en el ecosistema laboral chileno no solo se va consolidando con el paso del tiempo, sino que acelera su paso.

Según la última edición del estudio ‘IA en el trabajo’ realizado por Laborum, el 61% de las personas trabajadoras en el país ya utiliza esta tecnología en sus trabajos, lo que representa un incremento de 6 puntos porcentuales frente al 55% registrado en 2025.

Esta tendencia posiciona a Chile en el segundo lugar de uso a nivel regional, solo por detrás de Perú (65%) y superando a Argentina (57%), Ecuador (45%) y Panamá (44%).

Diego Tala, director de Laborum.com en Jobint, agrega que el 99% de los encuestados percibe la IA como “una herramienta valiosa”.

“Esto demuestra que la IA no solo está ganando terreno en la práctica, sino que también existe una creciente percepción positiva respecto a su utilidad”, agrega.

El informe, que consultó a 2.127 trabajadores y especialistas en recursos humanos de la región, revela también los beneficios más valorados:

Agilización de tareas: 60%.

60%. Ahorro de tiempo: 59%.

59%. Facilidad de acceso a la información: 48%.

48%. Automatización de tareas repetitivas: 46%.

Sin embargo, el avance no está exento de retos; El 51% de los encuestados señala como principal desafío el no depender completamente de la IA, mientras que un 48% subraya la importancia de mantener el criterio humano en la ejecución de tareas.

En cuanto a las desventajas, un 54% teme la dependencia tecnológica y un 44% advierte sobre posibles errores por falta de información.

Impacto en el empleo y la selección de talentos

La percepción sobre el futuro del empleo muestra una creciente inquietud: el 45% de los talentos en Chile cree que la inteligencia artificial reemplazará el trabajo humano en el futuro, una cifra que subió desde el 39% registrado el año pasado.

Desde la perspectiva de los especialistas en recursos humanos, el impacto ya es tangible en ciertos sectores. El 64% de los expertos afirma que algunos perfiles serán sustituidos.

Se identifica como los más afectados a:

Marketing y publicidad: 50%. Análisis de datos: 25%. Atención al cliente: 13%.

Pese a este pronóstico, actualmente solo el 20% de los profesionales chilenos asegura estar reemplazando roles por IA en sus organizaciones.

En el área de selección, el 39% de los reclutadores ya la emplea para tareas críticas como el análisis de currículums o perfiles (61%) y el armado de análisis de candidatos (50%).

Finalmente, el compromiso con la actualización es casi total: el 96% de los trabajadores chilenos manifiesta su intención de capacitarse para no quedar rezagado ante el avance imparable de la inteligencia artificial.