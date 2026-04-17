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Cómo entretener a un bebé sin pantallas y con objetos cotidianos que puedes tener en casa

Este método sencillo se está ganando la atención de diversos especialistas en crianza temprana.

Javiera Rivera

Cómo entretener a un bebé sin pantallas y con objetos cotidianos que puedes tener en casa

Cómo entretener a un bebé sin pantallas y con objetos cotidianos que puedes tener en casa / Peter Cade

Lograr que un bebé se entretenga solo sin pantallas es un desafío frecuente en la crianza temprana.

En situaciones cotidianas, muchos adultos recurren a móviles o tablets para ganar unos minutos de tranquilidad, pero expertos proponen alternativas más saludables para el desarrollo infantil.

Según especialistas en pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona y citados en The Conversation, se recomienda fomentar el sentido de exploración.

Juego libre con objetos de casa

La idea es ofrecer entre dos y cinco objetos seguros y no estructurados, como cucharas de madera, pañuelos, recipientes o tapas. Estos materiales permiten al bebé explorar acciones como apilar, encajar, abrir o transportar, estimulando su curiosidad y autonomía.

Espacios que favorecen la autonomía

Delimitar un área de juego, como una manta o alfombra, ayuda al bebé a entender que es un espacio seguro de exploración mientras el adulto realiza otras tareas cerca.

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ADN

También se pueden establecer rutinas simples de inicio y cierre del juego, lo que favorece la organización del tiempo y la autorregulación.

Menos estímulos, más atención

Los expertos recomiendan ofrecer pocos objetos a la vez para evitar la sobreestimulación. Rotarlos periódicamente permite mantener el interés sin necesidad de recurrir a pantallas.

Pantallas en la primera infancia

Por su parte, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Española de Pediatría aconsejan evitar el uso de pantallas antes de los 12 a 18 meses, debido a su impacto en el desarrollo cognitivo y emocional.

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