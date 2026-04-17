Cómo entretener a un bebé sin pantallas y con objetos cotidianos que puedes tener en casa
Este método sencillo se está ganando la atención de diversos especialistas en crianza temprana.
Lograr que un bebé se entretenga solo sin pantallas es un desafío frecuente en la crianza temprana.
En situaciones cotidianas, muchos adultos recurren a móviles o tablets para ganar unos minutos de tranquilidad, pero expertos proponen alternativas más saludables para el desarrollo infantil.
Según especialistas en pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona y citados en The Conversation, se recomienda fomentar el sentido de exploración.
Juego libre con objetos de casa
La idea es ofrecer entre dos y cinco objetos seguros y no estructurados, como cucharas de madera, pañuelos, recipientes o tapas. Estos materiales permiten al bebé explorar acciones como apilar, encajar, abrir o transportar, estimulando su curiosidad y autonomía.
Espacios que favorecen la autonomía
Delimitar un área de juego, como una manta o alfombra, ayuda al bebé a entender que es un espacio seguro de exploración mientras el adulto realiza otras tareas cerca.
Revisa también
También se pueden establecer rutinas simples de inicio y cierre del juego, lo que favorece la organización del tiempo y la autorregulación.
Menos estímulos, más atención
Los expertos recomiendan ofrecer pocos objetos a la vez para evitar la sobreestimulación. Rotarlos periódicamente permite mantener el interés sin necesidad de recurrir a pantallas.
Pantallas en la primera infancia
Por su parte, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Española de Pediatría aconsejan evitar el uso de pantallas antes de los 12 a 18 meses, debido a su impacto en el desarrollo cognitivo y emocional.
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