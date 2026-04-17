Precio del petróleo experimenta fuerte caída tras anuncio de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz

Los mercados financieros globales registraron una jornada de ganancias históricas este viernes luego de que Irán anunciara la reapertura del estrecho de Ormuz para el tránsito de buques cisterna comerciales. La noticia provocó una caída inmediata del 9,4% en el precio del petróleo de referencia en Estados Unidos, el cual se situó en 82,59 dólares por barril, regresando a los valores registrados al inicio del conflicto bélico.

El S&P 500 reaccionó con un alza del 1,2%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 7.126,06 puntos y cerrando su tercera semana consecutiva de avances. Por su parte, el promedio industrial Dow Jones escaló 868 unidades, situándose en los 49.447,43 puntos, mientras que el Nasdaq subió un 1,5%. El optimismo se vio reforzado por declaraciones del presidente Donald Trump, quien sugirió que la guerra podría finalizar pronto.

Impacto sectorial y proyecciones económicas

La liberación del flujo de crudo benefició principalmente a las empresas con altos costos operativos vinculados al combustible. Las acciones de United Airlines subieron un 7,1% y Southwest Airlines un 5,1%, aliviando la preocupación generada por la reciente escasez de reservas en Europa. Asimismo, el sector de cruceros experimentó repuntes superiores al 7% en compañías como Royal Caribbean y Carnival.

La caída sostenida en los precios de la energía abre la puerta a que la Reserva Federal retome los recortes en las tasas de interés. Como respuesta anticipada, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años descendió al 4,24%, lo que generó alzas en empresas inmobiliarias y automotrices como PulteGroup y Carvana, ante la expectativa de hipotecas y préstamos más económicos para los consumidores.

En el ámbito internacional, las plazas europeas cerraron al alza con avances del 2,3% en el DAX alemán y un 2% en el CAC 40 francés. Por el contrario, los mercados asiáticos como el Nikkei 225 y el Hang Seng terminaron la sesión con pérdidas, debido a que sus jornadas finalizaron antes de que se hiciera pública la reapertura del paso estratégico.