;

Precio del petróleo experimenta fuerte caída tras anuncio de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz

La reapertura del estrecho permite que el petróleo del Golfo Pérsico vuelva a los mercados mundiales, reduciendo los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Mario Vergara

Getty Images

Getty Images / pixinoo

Los mercados financieros globales registraron una jornada de ganancias históricas este viernes luego de que Irán anunciara la reapertura del estrecho de Ormuz para el tránsito de buques cisterna comerciales. La noticia provocó una caída inmediata del 9,4% en el precio del petróleo de referencia en Estados Unidos, el cual se situó en 82,59 dólares por barril, regresando a los valores registrados al inicio del conflicto bélico.

El S&P 500 reaccionó con un alza del 1,2%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 7.126,06 puntos y cerrando su tercera semana consecutiva de avances. Por su parte, el promedio industrial Dow Jones escaló 868 unidades, situándose en los 49.447,43 puntos, mientras que el Nasdaq subió un 1,5%. El optimismo se vio reforzado por declaraciones del presidente Donald Trump, quien sugirió que la guerra podría finalizar pronto.

Revisa también:

ADN

Impacto sectorial y proyecciones económicas

La liberación del flujo de crudo benefició principalmente a las empresas con altos costos operativos vinculados al combustible. Las acciones de United Airlines subieron un 7,1% y Southwest Airlines un 5,1%, aliviando la preocupación generada por la reciente escasez de reservas en Europa. Asimismo, el sector de cruceros experimentó repuntes superiores al 7% en compañías como Royal Caribbean y Carnival.

La caída sostenida en los precios de la energía abre la puerta a que la Reserva Federal retome los recortes en las tasas de interés. Como respuesta anticipada, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años descendió al 4,24%, lo que generó alzas en empresas inmobiliarias y automotrices como PulteGroup y Carvana, ante la expectativa de hipotecas y préstamos más económicos para los consumidores.

En el ámbito internacional, las plazas europeas cerraron al alza con avances del 2,3% en el DAX alemán y un 2% en el CAC 40 francés. Por el contrario, los mercados asiáticos como el Nikkei 225 y el Hang Seng terminaron la sesión con pérdidas, debido a que sus jornadas finalizaron antes de que se hiciera pública la reapertura del paso estratégico.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad