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Tiroteo en festival comunitario de Ohio deja ocho heridos y provoca pánico entre asistentes

El ataque ocurrió durante una tradicional celebración vecinal en la ciudad de Toledo. Las autoridades investigan la identidad de los responsables, mientras las víctimas permanecen fuera de riesgo vital.

Verónica Villalobos

Tiroteo en festival comunitario de Ohio deja ocho heridos y provoca pánico entre asistentes

Santiago

Al menos ocho personas resultaron heridas la tarde de este sábado tras un tiroteo registrado durante el Old West End Festival, una actividad comunitaria realizada en la ciudad de Toledo, estado de Ohio, en Estados Unidos.

Según informaron las autoridades locales, los disparos se produjeron en las inmediaciones del evento, lo que generó momentos de caos entre los asistentes. Videos difundidos en redes sociales muestran a personas corriendo entre puestos de comida y comercio, mientras otras buscaban refugio detrás de vehículos o se lanzaban al suelo para evitar ser alcanzadas por las balas.

El alcalde de Toledo, Wade Kapszukiewicz, señaló que se espera que todas las víctimas sobrevivan, aunque varias debieron ser trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. Hasta ahora, la policía no ha informado sobre detenidos ni ha determinado si el ataque fue perpetrado por una o más personas.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, lamentó lo ocurrido y sostuvo que los festivales de verano deberían ser espacios seguros para las familias. Asimismo, manifestó su confianza en que las fuerzas policiales logren identificar y detener a los responsables del ataque.

El hecho vuelve a poner en el centro del debate la violencia armada en Estados Unidos. De acuerdo con cifras de la organización Gun Violence Archive, durante 2026 se han registrado al menos 170 tiroteos masivos en el país, entendidos como aquellos que dejan cuatro o más víctimas, sin considerar al atacante.

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